Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 7,33 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile iki öğütücü aparat ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak" suçundan haklarında işlem yapılan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen M.A.Y, M.K. ile K.D. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 3 kişi savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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