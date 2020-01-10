Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarlar doğrultusunda çalışma başlatarak bazı adreslere baskınlar yaptı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır 9,59 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kadın şüpheli N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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