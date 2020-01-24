Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, 71,88 gram esrar, 0,86 gram toz esrar ile 5 sentetik uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan A.Y. emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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