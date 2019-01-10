Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 'Uçaksavar' Mermisi Ele Geçirildi

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 'Uçaksavar' Mermisi Ele Geçirildi

1 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 'uçaksavar' mermisi ele geçirildiESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 'uçaksavar' mermisi ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 satıcı ile 32 içici konumundaki 49 şahıs yakalandı. Toplamda 170 polisin görev aldığı operasyonda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüphelilerin evlerinde aramalarda 43.5 gram ecstacy uyuşturucu hap, 41.35 gram toz esrar, 24.13 gram skunk, 16.71 gram kubar esrar, 14.11 gram toz ecstacy, 1.84 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 8 kartuş, 5 adet 7.62 mm çapında G-3 piyade tüfeği mermisi ve 1 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mermisi ele geçirildi.
Şüphelilerin 17'si hakkında işlem yapılırken 6'sına 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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