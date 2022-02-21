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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

21.02.2022 18:22
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
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