Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan E.S, D.A.D. ile B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:29:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]