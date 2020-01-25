Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan E.S, D.A.D. ile B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
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