Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolunda bir otomobili takibe aldı. Polis yol uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 548 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 zanlı, e?????mniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

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