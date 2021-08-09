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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

09.08.2021 16:33
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolunda bir otomobili takibe aldı.

Polis yol uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 548 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 zanlı, e?????mniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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