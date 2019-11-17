Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi yakınında takip ettikleri iki otomobili durdurdu.

Araçlarda narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda 448 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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