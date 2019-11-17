Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Araçlarda narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda 448 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi yakınında takip ettikleri iki otomobili durdurdu.

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