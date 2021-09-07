Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen diğer 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 103,77 gram kokain ve 1,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlının yanı sıra şüphelilerden uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve İnönü ilçesinde 2 adrese operasyon düzenledi.

Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

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