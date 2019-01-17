Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

1 saat önce

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2'si tutuklu 3 sanığa, 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2'si tutuklu 3 sanığa, 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.


Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanıklar Aycan Yıldırım, Fuat Yamangüçer ve tutuksuz yargılanan Murat Pekyılmaz ile avukatları hazır bulundu.


Üzerine atılı suçu kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Fuat Yamangüçer'e 15 yıl, Aycan Yıldırım'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Murat Pekyılmaz'ı ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Işıklar Mahallesi'ndeki bir evde geçen yıl eylülde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Aycan Yıldırım ile Fuat Yamaçgücer tutuklanmış, Murat Pekyılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, 3. Sayfa
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