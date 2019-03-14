Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

38 dakika önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan ikisine 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan ikisine 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu sanık Önder K. (27), tutuksuz sanıklar Osman D. (58), Sinan A. (37) ve Filiz Y. (35) ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Osman D. ve Sinan A'yı "uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık ise beraat etti.

Eskişehir'de 2015 yılının ocak ayında polis ekipleri ihbar doğrultusunda Önder K, Osman D, Sinan A. ve Filiz Y'yi teknik ve fiziki takibe almış, eş zamanlı operasyonda bu kişilerin evlerinde uyuşturucu ele geçirmişti. Gözaltına alınan sanıklar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel
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