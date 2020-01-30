Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2'si tutuklu 16 sanıktan 8'i, 1 yıl 8 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2'si tutuklu 16 sanıktan 8'i, 1 yıl 8 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu iki sanık ile avukatları katıldı, 14 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu sanıklardan Ali Acar'ı 15 yıl 7 ay 15 gün, Ersin Arat'ı ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanıklardan Serhat Bulut'u 15 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran heyet, Arif Şener, Emin Akay, Ferhat Köse ve Ramazan Akçay'a da 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek haklarında yakalama emri çıkardı.

Heyet, sanıklardan Sedat Arslanbenzer'e "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi, 8'inin ise beraatine hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 14'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşine cinsel saldırıda bulunan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İsrailli genç kız "toprak" karşılığında Rusya tarafından serbest bırakıldı Antalya'da otelde cinsel saldırı! "Telefonda çığlığını duydum" Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]