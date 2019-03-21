Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

1 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Tolga Kazancı (34) ile avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Geçen yılın haziran ayında emniyet güçlerince takibe alınan Tolga Kazancı, üzerinde satılacak miktarda uyuşturucu ile yakalanmış, gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel
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