Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

23 dakika önce

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin dün sabaha karşı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11'i satıcı, 22'si içici olan 33 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramalarda 109,76 gram skunk, 9,62 gram esrar, 6,39 gram eroin maddesi ile 33 ecstasy, 24,5 subaxone, 3,5 metadon hap ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 2 kurusıkı ve 3 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerden 22'si, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan haklarında yasal işlem yapılıp, serbest bırakılırken, 3 kişi de ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:55 Kaynak: DHA

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