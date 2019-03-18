Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

13 dakika önce

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede, System.String[]
ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. Diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa ve Aksaray'da 140 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı belirlenen 23 şüpheli ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 184.54 gram sentetik uyuşturucu maddesi metamfetamin, 71 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 1,35 gram skunk, 17 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerden 33'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise elleri arkadan kelepçeli, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:35 Kaynak: DHA

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