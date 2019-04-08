Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 14 mahalledeki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 876,11 gram bonzai, 29,27 gram metamfetamin, 46 sentetik ecza maddesi, 15,11 gram skunk, 0,67 gram esrar, 3 ecstasy hap, 1 tabanca ve silaha ait şarjör ile 13 fişek, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı ve şarjörleri ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
- Eskişehir