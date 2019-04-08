Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 14 mahalledeki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 876,11 gram bonzai, 29,27 gram metamfetamin, 46 sentetik ecza maddesi, 15,11 gram skunk, 0,67 gram esrar, 3 ecstasy hap, 1 tabanca ve silaha ait şarjör ile 13 fişek, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı ve şarjörleri ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:22 Kaynak: DHA

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