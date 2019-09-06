Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kadın şüphelinin annesi, Yaktınız beni diye gözyaşı döktü. Annesinin bu sözleri üzerine genç kadın da gözyaşlarına boğulup, Özür dilerim anne diye cevap verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat timlerinin de desteğiyle drone destekli operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyonda, 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 13 bin 295 uyuşturucu hap, 4,83 gram skunk, 0,32 gram esrar, 2 tabanca ve 52 mermi, 1 pompalı tüfek ve 28 kartuş ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bir kadın şüphelinin annesi, Yaktınız beni diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada kızı da gözyaşlarına boğuldu, Özür dilerim anne diye cevap verdi.