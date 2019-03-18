Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Uyuşturucu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

40 dakika önce

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildiEskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik, kent merkezi, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik, kent merkezi, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa ve Aksaray'da 140 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı belirlenen 23 şüpheli ile 21 uyuşturucu kullanıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin eve araçlarında yapılan aramalarda 184.54 gram sentetik uyuşturucu maddesi metamfetamin, 71 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 1,35 gram skunk, 17 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan 11 şüpheli elleri arkadan kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:17 Kaynak: DHA

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