Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Yaklaşık 110 polisin katıldığı operasyonda 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 323,71 gram metamfetamin, 4,85 gram esrar, 4,31 gram bonzai, 2,71 gram uyuşturucu skunk maddesi ile hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
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