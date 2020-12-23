Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının evinde ve üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile 19 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.