Üye Girişi
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

03.02.2022 10:24
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yenibağlar ve Cumhuriye mahallelerinde denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan zanlılar M.A.G. ile M.Y.Ş, kovalamaca sonucu saklandıkları evlerde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
10:01 TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Yüzde 48,69!
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:30:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement