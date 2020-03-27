Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı - Son Dakika

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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı
6 saat önce
Eskişehir Tren Garında, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şüpheli şahsın üzerinden 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Eskişehir Tren Garında, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şüpheli şahsın üzerinden 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekipleri, Eskişehir Tren Garında durumundan şüphelenilen 1 şüpheli şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerinde; 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Öte yandan polis ekipleri, şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:19 Kaynak: İHA
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