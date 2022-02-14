Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibağlar ve Fatih mahallelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı.

Gözaltına alınan A.G. ile O.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 27,38 gram metamfetamin, 0,92 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.