Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede
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ESKİŞEHİR'de, polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:58 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de, polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 bin 210 adet ecstasy, 137,53 gram skunk, 0,21 gram kokain, 14 sentetik uyuşturucu, hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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