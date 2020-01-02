Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Bu adreste bulunan 6 kişinin üzerinde ve evdeki aramalarda 84,88 gram sentetik uyuşturucu ve 9,43 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin adliyeye getirilişinde polislerden başını montla örtmesini istemesi dikkati çekti.

Uyuşturucu bulundurdukları ileri sürülen diğer 3 kişi ise hakkında yasal işlem uygulanarak polis tarafından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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