Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'nde bir adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

"Uyuşturucu ticareti" yapmak suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde narkotik detektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 217,33 gram metamfetamin, 294 sentetik hap, 48,83 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 20 tüfek şarjörü ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ü. ve S.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.