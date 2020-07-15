Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla 7 şüphelinin evine baskın yapan polis ekipleri, 303,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünden ardından emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.