Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 6,28 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk, 0,26 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, bir miktar para, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet dolu kartuş ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 7'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı, diğer 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:35 Kaynak: DHA
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