Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine tutuklama

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan ve üzerinde 2 uyuşturucu hap ele geçirilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine tutuklama, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan ve üzerinde 2 uyuşturucu hap ele geçirilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen Ali M.'yi gözaltına aldı. Üst aramasında 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise ayrıca soruşturma başlatıldı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
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