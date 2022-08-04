10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

04.08.2022 09:48
10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan S.Y. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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