Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bu adreste gözaltına alınan Ö.K'nin üzerinde 2,14 gram sentetik uyuşturucu, 0,74 gram esrar, 0,58 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 4 tablet, iki tabanca ile bu silaha ait 10 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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