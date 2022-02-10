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Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

10.02.2022 11:38
Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde 5 kilo 452 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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