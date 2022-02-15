ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde 10,87 gram sentetik uyuşturucu, 2,24 gram esrar ile 87 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.