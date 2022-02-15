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ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

15.02.2022 10:09

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde 10,87 gram sentetik uyuşturucu, 2,24 gram esrar ile 87 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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