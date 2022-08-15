Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi

15.08.2022 16:30
Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi

Eskişehir'de üzerine ağaç devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu.

Eskişehir'de üzerine ağaç devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi Şehit Zeynel Toköz Sokak'taki bir ağaç, gövdesinden kırılarak seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Araçta hasar oluşurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağaç parçalarını sokaktan kaldırdı.

Ağacın kalan kısmını da kesen ekipler, yolu tekrar trafiğe açtı.

YORUMLAR
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Çürük ağaç kırılarak, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü Çürük ağaç kırılarak, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü 130 bin TL'lik hırsızlıkla ilgili 3 kişi yakalandı 130 bin TL'lik hırsızlıkla ilgili 3 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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