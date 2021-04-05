Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı - Son Dakika

Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı

05.04.2021 12:06

SAĞLIK Bakanlığı'nca 14 Şubat'ta ilk kez paylaşılan 'illere göre haftalık vaka sayısı' risk haritasında 100 binde 30,99 olarak açıklanan Eskişehir'de vakalar, aradan geçen 47 günde yaklaşık 12 katına çıkarak 358,90'a yükseldi.

SAĞLIK Bakanlığı'nca 14 Şubat'ta ilk kez paylaşılan 'illere göre haftalık vaka sayısı' risk haritasında 100 binde 30,99 olarak açıklanan Eskişehir'de vakalar, aradan geçen 47 günde yaklaşık 12 katına çıkarak 358,90'a yükseldi. Filyasyon ekiplerince yapılan incelemede son dönem vaka artışlarının; ev kadınlarının toplanarak gün ve doğum günü gibi etkinler yapması ile komşuluk ziyaretlerinden kaynaklandığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart- 2 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 225,12 seviyesinden 358,90'a yükselerek 'çok riskli' 58 şehir arasında yer aldı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte vaka artışı endişe yaratırken, günlük pozitif vaka sayısı ise 500'ün üzerine çıktı. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 3 bin 800'ü aşarken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi'nde 400'ün üzerinde hasta halen Covid-19 servislerinde tedavi görüyor.

47 GÜNDE 12 KAT ARTTI, HARİTA KIZARDISağlık Bakanlığı 14 Şubat verilerine göre 'illere göre haftalık vaka sayısı' risk haritasında vaka oranı 30,99 olan Eskişehir'de, aradan geçen 47 günde vaka sayısı yaklaşık 12 kat artarak 358,90'a çıktı. Vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen 'mavi' renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından yeniden kırmızıya boyandı. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının ardından Hamamyolu Caddesi'nde, özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin yoğun olarak bir araya geldiği 500 metre uzunluğundaki alanda sokaktaki oturma gruplarının çevresi güvenlik şeritleri çekilerek kullanıma kapattı. Ayrıca trafiğe kapalı olan İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerine giriş çıkışlar kısıtlanarak kontrollü olarak yapılmaya başlandı.FİLYASYON EKİBİ ARAŞTIRDIEskişehir Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemede son dönem vakaların ev kadınları ile okula giden öğrenciler nedeniyle arttığı tespit edildi. Özellikle ev kadınlarının gün ya da doğum günü gibi etkinliklerle bir araya geldiği belirlenirken, toplanılan evlerde virüs kaparak okula giden öğrencilerin de vaka artışına neden olduğu anlaşıldı.BİLECİK VE KÜTAHYA'DA DA ARTI

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik'te 100 bin kişide vaka oranı 227,69'den 1 hafta da 340,62'ye yükseldi. Nüfusu 580 bin olan Kütahya'da ise vaka oranı 153,12 seviyesinden 190,57'ye çıktı.


Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı
Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı

Sağlık Bakanlığı, Sevgililer Günü, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de vakalar 47 günde 12 kat arttı - Son Dakika


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