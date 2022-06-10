Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı

10.06.2022 10:19
Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de yolcu otobüsündeki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsündeki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Odunpazarı ilçesinde yolcu otobüsünde gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve M.B'nin valizlerinde 6 bin 706 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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