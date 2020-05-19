Eskişehir'de vatandaş, polis ve bekçiler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkarak, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.



Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın saat 19.19'da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz" diye vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından bugün Eskişehir'de iftar öncesi vatandaşlar, saat 19.00 itibarıyla evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırmaya başladı. Ardından Kızılay Eskişehir Şubesi görevlileri araçlarıyla gelerek saat 19.19'da vatandaşların duyabileceği şekilde İstiklal Marşı/nı çaldı. Vatandaşlar, polis ve bekçiler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlar, İstiklal Marşı sonrası hep birlikte alkış tutarak, çalınan şarkılar eşliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - ESKİŞEHİR