Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine Eskişehir Valiliğinin kararıyla oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.

112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayıp, yardım talebinde bulunan kişilerin acil ihtiyaçları, görevliler tarafından karşılanıyor.

Kent genelinde 10 Nisan itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 6 bin 773, 155 Polis İmdat Hattı'na 7 bin 590, 156 Jandarma İhbar Hattı'na 882, diğer ilgili kurumlara da 5 bin 278 kişi ihtiyaçlarının karşılanması için müracaatta bulundu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, söz konusu taleplerin 20 bin 464'ünü yerine getirdi.