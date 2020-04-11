Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yasak kapsamındaki Eskişehir'de valilik ve kaymakamlıkların planlaması doğrultusunda başlatılan ekmek dağıtımı sorunsuz şekilde devam ediyor.

Yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri üretimine devam ederken kentte Eskişehir Valiliği, ilçelerde de kaymamaklıklar koordinasyonun da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile fırın çalışanları ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine dağıtım yaptı.

Polis ekipleri, kent genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara uyarıda bulunurken, şehrin giriş-çıkışlarında denetimler yaptı.