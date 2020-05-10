Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek gruplarından anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek gruplarından anlamlı ziyaret - Son Dakika

Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek gruplarından anlamlı ziyaret

6 saat önce

Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek gruplarından anlamlı ziyaretESKİŞEHİR'de şehit anneleriyle birlikte 100 yaş ve üzeri olduğu belirlenen 44 anne, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerinde ziyaret edilerek anneler günü kutlandı.

Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek gruplarından anlamlı ziyaret

ESKİŞEHİR'de şehit anneleriyle birlikte 100 yaş ve üzeri olduğu belirlenen 44 anne, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerinde ziyaret edilerek anneler günü kutlandı. 1992 yılında Diyarbakır'da şehit olan Münür Yıldızak'ın annesi İsmehan Yıldızak ise, kendisini ziyaret eden ekiplerden oğlunun mezarına 2 aydır gidemediğini söyleyerek yardım talep etti.

İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı ile koordine edilen proje kapsamında Eskişehir'de şehit annelerinin yanı sıra 100 yaş ve üzeri olan 44 anne tespit edildi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince anneler evlerinde ziyaret edilerek İçişleri Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği'nin aldığı hediyeler verilerek anneler günleri kutlandı. Proje kapsamında Odunpazarı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 1992 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Münür Yıldızak'ın Emek Mahallesi Taşkıner sokakta oturan İsmehan ve Tuhan Yıldızak çiftini evinde ziyaret etti. Ekipler İsmehan Yıldızak'a çiçek ve çeşitli hediyeler vererek anneler günü kutladı. Şehit annesi İsmehan Yıldızak, koronavirüs salgını nedeniyle Vişnelik Hava Şehitliği'nde bulunan oğlunun mezarını 2 aydır ziyaret edemediğini söyleyerek, yardım istedi.

100 YAŞINDAKİ ANNEYİ ZİYARET ETTİLER

Odunpazarı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri daha sonra, İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Asırlık Çınarlar Projesi' kapsamında Sakarya'da oluşturulan 'Cennet Anneleri Ormanı'nda adına dikilen ağacın sertifikasını vermek için Emek Mahallesi'nde 100 yaşındaki Ümmügülsüm Uzun'un evine gitti. Ekipler, Uzun'a çiçek ve sertifikasını vererek anneler gününü kutladı.

Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek gruplarından anlamlı ziyaret

Vefa Sosyal Destek Grubu, Eskişehir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 05:00 Kaynak: DHA


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