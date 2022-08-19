Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

19.08.2022 10:04
Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de virajı alamayarak dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de virajı alamayarak dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah 05.15 sıralarında Tepebaşı İlçesi'ne bağlı İnönü Karayolu Sarısu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 KS 020 plakalı tır, sürücüsü Anıl Yıldırım'ın virajı alamaması sonucu yoldan çıktı. Sarısu Köprüsü'nden aşağı devrilen tır, dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazası sonucu tır sürücüsü Anıl Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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