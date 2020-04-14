Eskişehir'de virüs yasağı dinlemeyen şahıslara ceza - Son Dakika

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Polis ekipleri, kentin merkez ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırı davranan 396 şahsa, toplam 255 bin 332 TL idari para cezası uyguladı.



Tüm dünyada Korona virüs (Covid-19) salgınının etkileri devam ederken, Eskişehir'de de bu hastalığın yayılmasını önlemek için yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararların ihlal edilmemesi adına, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine 7/24 şeklinde devam ediyor.



'14 günlük sürede toplam 580 şahsa 724 bin 612 TL idari para cezası'



Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı olmak üzere iki merkez ilçesinde 30 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; sosyal mesafe kuralı ihlali, iş yeri kapatma yasağına uyulmaması, iş yerlerinde fazla kişinin çalıştırılması, market ve pazar gibi alanlarda gerekli tedbirlerin alınmaması gibi birçok konuda denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanuna aykırı davrandığı belirlenen Odunpazarı ilçesinde 225, Tepebaşı ilçesinde ise 171 kişi olmak üzere toplam 396 şahsa toplam 255 bin 332 TL idari para cezası uygulandı.



Öte yandan dün Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz hafta uygulanan genel sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184 kişiye verilen 469 bin 280 TL idari cezayla birlikte, 30 Mart 12 Nisan tarihleri arasındaki 14 günlük sürede toplam 580 şahsa 724 bin 612 TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR