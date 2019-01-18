Eskişehir'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
54 dakika önce
Eskişehir'de zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren hayvanlar için Kırka mahallesindeki belirli bölgelere yem bırakıldı.
Eskişehir
'de zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren hayvanlar için Kırka
mahallesindeki belirli bölgelere yem bırakıldı.
Sert geçen kış şartlarında yaban hayatını desteklemek amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü çalışmalarına devam etti. 16 Ocak'ta yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında Eskişehir'in Seyitgazi
ilçesi Kırka mahallesi kırsalında ve yol kenarlarında saman balyası, buğday kırması ile yemleme çalışmaları yapıldı. DKMP Mühendisi Özge Yaman
'ın koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe Kırka Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü
Başkanı Akın Sevim de destek verdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
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