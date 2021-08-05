Eskişehir'de yakalama kararı olan 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu - Son Dakika

Eskişehir'de yakalama kararı bulunan 6'sı hükümlü 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 ila 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlünün bulundukları adresleri belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Polis, örgütün "mahrem imam" kadrosunda yer aldığı iddia edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan B.D.B'yi de gözaltına aldı.
Öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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