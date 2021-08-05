Eskişehir'de yakalama kararı olan 7 FETÖ mensubu cezaevine konuldu - Son Dakika

Polis, örgütün "mahrem imam" kadrosunda yer aldığı iddia edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan B.D.B'yi de gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 ila 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlünün bulundukları adresleri belirledi.

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