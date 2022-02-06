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Eskişehir'de yakalanan 103 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika

Eskişehir'de yakalanan 103 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

06.02.2022 15:20
Eskişehir'de yakalanan 103 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 103 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 103 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 20 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında aralarında "Kasten öldürme, gasp, hırsızlık, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, orman yangınına neden olmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 1 ila 18 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 213 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan firari hükümlülerden 103'ü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer zanlılar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yakalanan 103 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yakalanan 103 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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