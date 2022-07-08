Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

08.07.2022 10:28
Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kasten yaralama, hırsızlık, tehdit" suçlarından 14 yıl ila 2 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 3 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan H.T, V.K. ile T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Eskişehir, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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