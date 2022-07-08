İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, " Banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kasten yaralama, hırsızlık, tehdit" suçlarından 14 yıl ila 2 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 3 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Eskişehir, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika

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