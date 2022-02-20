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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

20.02.2022 15:25
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Haklarında 'borçlunun ödeme şartını ihlali, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kasten öldürme' suçlarından 1 yıl ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü operasyon sonucunda yakalandı. Saklandıkları evlerde yakalanan firari hükümlüler D.D., Y.A., N.B. ile E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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