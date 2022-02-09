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Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

09.02.2022 14:38
Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Vişnelik Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çok miktarda içki ve sigaraların çalınmasıyla ilgili 5 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, M.Ö, U.Y. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.K. serbest bırakıldı.

Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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