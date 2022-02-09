Eskişehir'de yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Vişnelik Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çok miktarda içki ve sigaraların çalınmasıyla ilgili 5 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, M.Ö, U.Y. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.K. serbest bırakıldı.