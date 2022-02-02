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Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika

Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

02.02.2022 12:31
Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "hileli iflas", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3 yıl ila 15 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 5 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan M.M, R.D, M.D, M.Ü. ile H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Ateşli Silahlar Kanunu, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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