Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

22.02.2022 14:37
Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hapis cezaları kesinleşen kişilere yönelik 1-14 Şubat'ta operasyonlar düzenlendi.

Kasten öldürme, gasp, hırsızlık gibi suçlarından 6 ila 24 yıl hapse mahkum edilen 51 hükümlü, saklandıkları evlerde yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika


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